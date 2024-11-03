ПОЛИТИКА
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Медведев: Трамп — новый Кеннеди, если посягнет на «СВО»
Зампред Совбеза РФ считает, что Дональду Трампу, вопреки обещаниям, не удастся остановить войну в Украине, если тот станет президентом, и намекнул на некий внутриэлитный консенсус в США
Медведев: Трамп — новый Кеннеди, если посягнет на «СВО»
Фото: AP / Others
3 ноября 2024 г.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что намерения кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа остановить российско-украинскую войну не увенчаются успехом, а попытки в этом направлении могут привести к судьбе Джона Фицджеральда Кеннеди.

«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK», — написал Медведев в соцсетях, под аббревиатурой имея в виду 35-го президента США, убитого в результате покушения в 1963 году.

Кроме того, российский чиновник полагает, что даже при победе Трампа на выборах, политика Штатов по отношению к России не изменится. Медведев отмечает, что в американской политической элите существует консенсус, предполагающий необходимость ослабления России, и это разделяют оба кандидата. Поэтому, по его мнению, даже избрание Трампа не повлияет на текущий курс США в отношении конфликта между Россией и Украиной.

Ранее в этом году на Трампа были совершены две попытки покушения. В июле на одном из предвыборных мероприятий в Пенсильвании посетитель митинга стрелял в сторону политика, задев его ухо. А сентябре около гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп, сотрудники Секретной службы предотвратили потенциальное нападение, задержав вооруженного мужчину с АК-47.

Выборы президента США пройдут 5 ноября, и оба кандидата — Камала Харрис и Дональд Трамп — имеют почти равную поддержку. По опросам, разница между ними составляет всего 1%, что означает, что ни один из кандидатов пока не получил решающего преимущества. К 2 ноября уже более 69 млн американцев проголосовали досрочно, что составляет 44% от всех избирателей, участвовавших в предыдущих выборах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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