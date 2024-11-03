Результат президентских выборов в США 5 ноября может заставить Евросоюз пересмотреть позицию по российско-украинской войне, полагает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европа не может нести бремя [войны] в одиночку, и если американцы повернутся к миру, нам тоже придется адаптироваться. Именно об этом будем говорить в Будапеште», — отметил Орбан, согласно сообщению Reuters, ссылаясь на предстоящую встречу европейских лидеров 7–8 ноября в венгерской столице.

Орбан также подтвердил свою поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа накануне выборов, где бывший президент США будет противостоять вице-президенту Камале Харрис. Премьер-министр Венгрии выразил уверенность в победе Трампа, подчеркнув: «Я не только верю в его победу, но и так читаю цифры». Он добавил, что «если в Америке будет президент, поддерживающий мир... Европа не сможет оставаться провоенной».

Трамп неоднократно обещал в случае своей победы завершить войну в Восточной Европе еще до вступления на высший государственный пост — инаугурации, которая должна состояться в январе.

Европейские политики беспокоятся о том, как исход выборов в США повлияет на ситуацию с безопасностью на континенте в свете российско-украинской войны. Как пишет газета The Washington Post, союзники США в ЕС готовятся к возможным переменам в отношениях с Вашингтоном, если победу одержит Трамп. Европейские дипломаты, имея опыт предыдущего президентства Трампа, заявляют, что теперь лучше понимают, какие шаги необходимо предпринять и активно разрабатывают планы, учитывающие возможные изменения в сферах безопасности и торговли.