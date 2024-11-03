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Анкара инициирует глобальное оружейное эмбарго против Израиля
Турция передала ООН письмо с призывом от имени 52 стран ввести запрет на продажу и поставку оружия Израилю
Анкара инициирует глобальное оружейное эмбарго против Израиля
Фото: AA / Others
3 ноября 2024 г.

Турция передала ООН письмо, содержащее призыв со стороны 52 государств, а также двух международных организаций ввести оружейное эмбарго против Израиля. Об этом сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на диписточники в турецком МИД.

В обращении выражена обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданских лиц в результате действий Израиля, особенно среди женщин и детей. Турция призывает международное сообщество к экстренным мерам, чтобы остановить эту опасную тенденцию.

Первого ноября письмо было передано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим ключевым фигурам ООН. Турция подчеркивает, что прекращение поставок оружия Израилю является моральным долгом и юридическим обязательством международного сообщества.

Среди подписавших обращение стран — Турция, Палестина, Алжир, ОАЭ, Иран, Катар, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Саудовская Аравия, Йемен и другие.

Также свои подписи поставили Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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