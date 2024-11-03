Турция передала ООН письмо, содержащее призыв со стороны 52 государств, а также двух международных организаций ввести оружейное эмбарго против Израиля. Об этом сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на диписточники в турецком МИД.

В обращении выражена обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданских лиц в результате действий Израиля, особенно среди женщин и детей. Турция призывает международное сообщество к экстренным мерам, чтобы остановить эту опасную тенденцию.

Первого ноября письмо было передано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим ключевым фигурам ООН. Турция подчеркивает, что прекращение поставок оружия Израилю является моральным долгом и юридическим обязательством международного сообщества.

Среди подписавших обращение стран — Турция, Палестина, Алжир, ОАЭ, Иран, Катар, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Саудовская Аравия, Йемен и другие.

Также свои подписи поставили Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества.