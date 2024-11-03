Аналитики отмечают, что одной из ключевых областей разногласий между Трампом и Харрис является санкционная политика, оказавшая влияние на добычу нефти в России, Иране и Венесуэле — производителях ОПЕК+. После резкого падения при первом и единственном пока президентском сроке Трампа добыча в Иране и Венесуэле восстановилась при Джо Байдене, в то время как основное внимание санкций сместилось на Россию.

Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также политика в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро скорее всего останутся важными элементами санкционной политики США, но их строгость и применение могут измениться в зависимости от результатов этих выборов.

Эксперты считают, что при Дональде Трампе вероятность смягчения санкционной политики против России выше, чем при Камале Харрис. Однако ни один из них, вероятно, не будет стремиться смягчить санкции в отношении Ирана из-за эскалации конфликта с Израилем. Более того, Трамп может оказать большее давление на Иран, чем Харрис.

Кроме того, кандидаты могут расходиться во мнениях по вопросу энергетической безопасности на Ближнем Востоке. Этот аспект затрагивает стратегические подходы к обеспечению надежных поставок нефти и ответные меры на геополитические вызовы.

Так, например, в сентябре 2019 года произошло крупное нападение на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающий завод Abqaiq и нефтяное месторождение Khurais, принадлежащие крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco.

Этот инцидент привлек внимание мировой общественности к уязвимости стратегически значимых объектов в регионе. Атака привела к резкому сокращению добычи нефти, примерно на 5,7 млн барелей в сутки, что составляло около 50% от общей производительности страны.

Ответственность за атаки взяли на себя хуситы из движения «Ансаруллах». Однако в США посчитали, что за нападениями на нефтяную инфраструктуру в регионе стоит Тегеран, что только усложнило и без того напряженные отношения между странами. Согласно американцам, если бы дроны действительно были запущены из Йемена, им пришлось бы преодолеть сотни километров, что превышает радиус действия дронов, используемых хуситами.

При этом это не было первым нападением на нефтяные объекты, за которое «Ансаруллах» взяло на себя ответственность. Ранее в том же году хуситы атаковали завод по производству природного газа.

В ответ на эти инциденты Соединенные Штаты, возглавляемые тогдашним президентом Дональдом Трампом, приняли меры, направив дополнительные американские войска в регион и усилив систему противовоздушной обороны Саудовской Аравии.

С тех пор напряжение в регионе только продолжало нарастать. После начала военных действий Израиля против мирных жителей Газы в октябре прошлого года йеменские хуситы начали атаковать суда, в том числе танкеры с сырой нефтью, что добавило еще один уровень сложности к уже запутанной ситуации в регионе и дальнейшим отношениям между ключевыми игроками.

Более того, возможность военных действий между Израилем и Ираном после выборов в США может привести к скачку цен на нефть, считают аналитики Standard Chartered Plc, организации, специализирующейся на анализе мировых экономических и финансовых тенденций. В своем отчете они указывают, что существует риск эскалации серии атак на протяжении длительного времени и в настоящее время не наблюдается ни военного, ни дипломатического решения кризиса.

Аналитики отмечают, что серьезная эскалация конфликта между Израилем и Ираном может вызвать значительный рост цен на нефть и газ, указывая на возможные тяжелые последствия, если Израиль нанесет ответный удар по Ирану. Усиление конфликта может ограничить добычу нефти в Иране или ее транспортировку через Ормузский пролив, что, по мнению ряда экспертов, сократит мировое предложение и поднимет цены.

Все эти факторы подчеркивают уязвимость критической нефтяной инфраструктуры в регионе и потенциальные риски для глобальных поставок энергии.

Однако помимо ситуации на рынке существуют и внутренние факторы. Политическая обстановка в Конгрессе также может повлиять на реализацию политики нового президента. Важно учитывать не только сам факт президентства, но и распределение контроля над Палатой представителей и Сенатом, поскольку именно это определяет, насколько осуществима повестка дня одной из партий.

Согласно текущим опросам, Республиканская партия лидирует и, возможно, получит контроль в Сенате, тогда как демократы, по прогнозам, займут большинство в Палате представителей. Если эти прогнозы сбудутся, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что новому президенту придется работать либо с Палатой представителей, либо с Сенатом, контролируемыми другой партией, что, скорее всего, усложнит реализацию его политических программ.

Есть мнение, что политический тупик, когда разные партии контролируют президентский пост, Сенат и Палату представителей, исторически оказывается наилучшим исходом для рынков. Такой расклад может снизить вероятность резких изменений в политике и экономике, обеспечивая большую предсказуемость и, следовательно, стабильность.

Нефть

В отличие от большинства сырьевых товаров, таких как металлы и зерно, рынок нефти имеет чуть более высокую чувствительность к исходу выборов в США, особенно из-за различий в энергетической политике кандидатов.

Поэтому, по мнению экспертов консалтинговой компании Capital Economics, специализирующейся на макроэкономике, результаты выборов, скорее всего, не окажут значительного влияния на цены большинства сырьевых товаров в краткосрочной перспективе. Однако нефть и природный газ могут оказаться под значительным влиянием в зависимости от победившего кандидата, поскольку их политика способна изменить внутренний энергетический курс, воздействуя на добычу, инвестиции в альтернативные источники.

В фирме также утверждают, что в случае победы Трампа ожидается, что он может попытаться отменить субсидии на электромобили или ослабить стандарты выбросов, что повысит спрос на нефть в США. С другой стороны, его дружеские отношения с миллиардером и предпринимателем Илоном Маском, который является ярым сторонником республиканцев и Трампа в частности, могут означать, что статус-кво останется неизменным.

Обратная реакция

С другой стороны, цены на нефть могут оказать обратное воздействие, повлияв на исход выборов в США. Эскалация конфликтов на Ближнем Востоке в последние месяцы привела к резкому росту цен на нефть, усилив неопределенность относительно их динамики в последние недели перед днем выборов. Такая волатильность на энергетическом рынке создает дополнительные риски для экономики США, что может оказать влияние на настроения избирателей.

Повышение цен на нефть обычно приводит к росту цен на бензин и энергоносители, что сказывается на расходах домохозяйств и вызывает недовольство избирателей. В таких условиях партия, стоящая у руля, может оказаться под давлением. Соответственно, динамика цен на нефть может косвенно отразиться на популярности кандидатов и, возможно, повлиять на избирательные предпочтения, особенно в ключевых штатах, зависимых от цен на энергоресурсы.

Однако эксперты считают, что незначительное изменение цен, скорее всего, не окажет существенного влияния. Более того, некоторые из них утверждают, что краткосрочные скачки цен не являются решающими для избирателей, так как их выбор обычно ориентирован на долгосрочные перспективы. Кроме того, политические факторы остаются более весомыми в формировании предпочтений, если только на рынке не произойдет чего-то по-настоящему экстремального.