Глава Европарламента Роберта Метсола считает, что Евросоюзу нужно создать собственный оборонный союз.

«Европейский Союз должен быть сильнее, более последовательным и эффективным. Я говорю то же самое, когда речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны. Союза, который мы давно требовали, который дополнял бы НАТО, а не конкурировал с [североатлантическим] альянсом», — заявила она в интервью испанскому изданию El Mundo.

Метсола отметила, что нестабильная обстановка на континенте, вызванная российско-украинской войной, требует от Европы полной готовности к любым вызовам, независимо от итогов американских выборов.

«В январе будет новый президент, а значит, и новая администрация. Также появятся новый Сенат и новый Конгресс, которые являются нашими коллегами, когда дело доходит до голосования по финансовой помощи Украине. Я надеюсь, что мы сможем продолжить работать вместе», — добавила она.

Ранее, в июле, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на второй срок, заявила о приоритете усиления безопасности ЕС и защиты его от внешних угроз. На ближайшие пять лет она видит задачу в формировании полноценного оборонного союза, при этом страны-члены будут продолжать сами определять свои доктрины безопасности, а ЕС, по ее словам, должен заняться поддержкой, координацией и укреплением ВПК и инноваций.

Фон дер Ляйен также упомянула, что ЕС в последние годы столкнулся с недостатком вложений и неэффективностью расходов на оборону. Она привела данные: с 2019 по 2021 годы расходы ЕС на оборону выросли всего на 20%, в то время как Китай и Россия увеличили их на 600% и 300% соответственно. В связи с этим она предложила создать должность еврокомиссара по обороне и учредить Европейский оборонный фонд, чтобы инвестировать в развитие морской, наземной, воздушной, космической обороны и кибербезопасности.

В феврале 2024 года консалтинговая McKinsey and Company опубликовала отчет, согласно которому европейские члены НАТО с 1992 года сократили оборонные расходы настолько, что за последние 30 лет они потратили на $8,6 трлн меньше, чем за аналогичный период до 1992 года. А разница между общими расходами за эти три десятилетия и расходами в случае соблюдения целевого показателя в размере 2% от ВВП, установленного альянсом, составила $1,6 трлн.