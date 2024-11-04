Во втором туре президентских выборов в Молдове победу одержала Майя Санду. Согласно данным Центральной избирательной комиссии страны, после подсчета 99,59% протоколов Санду получила 55,26% голосов, а ее соперник Александр Стояногло — 44,74%. Эта победа обеспечила Санду второй президентский срок.

«Молдова, сегодня ты победила. Вместе мы показали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему», — написала Санду в соцсети X, выразив благодарность согражданам внутри страны и за ее пределами.

Значительную поддержку Санду получила за счет голосов молдавской диаспоры, в то время как в самой Молдове большинство избирателей поддержали Стояногло, который набрал 51,2% голосов внутри страны.

Стояногло, поддерживаемый пророссийской Партией социалистов, после начала подсчета голосов призвал к спокойствию, выразив надежду на завершение «эпохи ненависти и раскола» в Молдове. Санду, в свою очередь, продолжает выступать за прозападный курс и вступление страны в Евросоюз.

Явка на выборы составила 54,3%. В день голосования, 3 ноября, молдавские власти вновь обвинили Россию во вмешательстве, что Кремль категорически отверг. По данным правозащитной миссии Promo-LEX, зафиксировано более 220 сообщений о нарушениях. Полиция заявила о 190 инцидентах.

В первом туре 20 октября Санду набрала 42,5% голосов, Стояногло — около 26%.