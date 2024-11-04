В городе Пайпорта, одном из самых пострадавших от разрушительного наводнения населенных пунктов провинции Валенсия, местные жители встретили короля Испании Филиппа VI, королеву Летицию и премьер-министра Педро Санчеса акцией протеста.

Когда делегация прибыла в зону бедствия, возмущенные граждане начали забрасывать короля грязью и выкрикивать обвинения в адрес властей, которых считают виновными в запоздалой реакции на бедствие и недостаточном предупреждении об опасности.

Визит монарха в Пайпорту, который он посетил вместе с премьер-министром Санчесом и рядом чиновников, оказался прерван из-за агрессивных действий толпы.

Грязь попала на лицо и одежду Филиппа VI в тот момент, когда он пытался поговорить с жителями города, которые выразили недовольство не только его визитом, но и действиями главы правительства. Агентство AFP сообщило, что основные обвинения были направлены именно на премьер-министра Санчеса и руководителя Валенсии Карлоса Масона.

Помимо Пайпорты, король планировал посетить еще один пострадавший город Чива, однако после инцидента визит был перенесен.

«Нужно понять гнев и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось (в результате наводнений)», — заявил король на видео, которое опубликовано в соцсети X королевского дома Испании.

В результате наводнения в регионе погибло 217 человек, включая более 60 жителей Пайпорты. Поиски пропавших продолжаются. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.

Катастрофа нанесла значительный урон инфраструктуре региона. Стихийные потоки разрушили мосты, смыли автомобили и покрыли улицы слоем грязи. В результате наводнения многие населенные пункты остались без электричества и водоснабжения. Их жители испытывают нехватку продовольствия.