МИД Турции выступил с официальным заявлением касательно ухудшающейся гуманитарной ситуации в Судане. В документе особое внимание уделяется эскалации насилия против гражданского населения в штате Аль-Джазира.

«Мы глубоко обеспокоены гуманитарной ситуацией в Судане и нападениями на мирных жителей в штате Аль-Джазира в нарушение гуманитарного права», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Министерство подчеркнуло острую необходимость «немедленного прекращения огня для восстановления мира и стабильности». Анкара также призвала к оперативным действиям по обеспечению возвращения перемещенных лиц в свои дома и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи.

В заявлении подтверждается приверженность Турции суверенитету, независимости, территориальной целостности и единству Судана. В рамках этого обязательства Анкара обещает продолжать оказывать гуманитарную поддержку «для облегчения страданий суданского народа».

По данным источника агентства AFP, в воскресенье в результате нападения Сил быстрого реагирования (СБР) в городе Аль-Хилалия, расположенном в 70 км от столицы штата Аль-Джазира, было убито 13 мирных жителей.

Штат Аль-Джазира стал ключевой зоной конфликта после перехода командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Абу Акла Кайкала на сторону суданской армии. По данным ООН, с 20 по 25 октября СБР провели масштабные атаки в восточных районах штата, где были зафиксированы массовые убийства, сексуальное насилие, грабежи и поджоги фермерских хозяйств.

Конфликт между регулярной армией под руководством Абделя Фаттаха аль-Бурхана и СБР Мохамеда Хамдана Дагало начался в апреле 2023 года. В результате противостояния погибли десятки тысяч человек, более 11 млн стали перемещенными лицами. ООН характеризует ситуацию как один из тяжелейших гуманитарных кризисов в мире.