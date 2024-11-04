Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на заседании кабинета министров в Тегеране, заявил, что Иран ответит на любое нападение. При этом он отметил, что степень и форма ответа могут зависеть от позиции Израиля. По его словам, если Израиль прекратит военные действия и согласится на перемирие, Иран готов рассмотреть возможность ограниченной реакции.

Пезешкиан подчеркнул, что ситуация с агрессией в регионе нарастает. Он напомнил, что США и европейские лидеры заявляли о готовности к перемирию в Газе, если Иран воздержится от ответных действий на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании.

«Именно сионистский режим, в первый же день работы нашего правительства, попытался спровоцировать войну, совершив покушение на Ханию. Несмотря на то, что мы по рекомендации некоторых стран проявили сдержанность в надежде на установление перемирия и прекращение убийств невинных женщин и детей, Израиль лишь усилил свои преступления», — заявил Пезешкиан.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США «сокрушительным ответом» за атаки на Иран и его союзников.

«Враги, будь то сионистский режим [Израиль] или США, определенно получат сокрушительный ответ на свои действия против Ирана, иранского народа и фронта сопротивления», — заявил Хаменеи в видеообращении, распространенном иранскими государственными СМИ.

Напомним, в ночь на 26 октября Израиль нанес ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, были повреждены ключевые компоненты программы баллистических ракет и уничтожены три российских зенитно-ракетных комплекса С-300. Израильская атака стала ответом на массированный обстрел Израиля 1 октября, в ходе которого Иран выпустил 200 баллистических ракет. Иранская атака 1 октября, в свою очередь, была ответной мерой Тегерана на удар по иранскому дипломатическому представительству в Сирии.

Иранская сторона опровергает информацию о повреждении ракетного производства. Член парламентской комиссии Абольфазль Зохреванд заявил, что системы ПВО сбили практически все израильские истребители и беспилотники. Между тем агентство IRNA подтвердило гибель четырех иранских военнослужащих.