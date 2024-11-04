Страны ОПЕК+ приняли решение отложить запланированное на декабрь повышение объемов добычи нефти на месяц, сообщается в пресс-релизе на сайте организации. В документе подчеркивается, что участники картеля взяли во внимание заявление Ирака и совместное обращение России и Казахстана, в котором они подтвердили свою приверженность соглашению, включая обязательства по корректировке объемов и компенсации за избыточную добычу с января 2024 года.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что страны ОПЕК+ обсуждали перенос увеличения добычи на фоне слабого спроса, особенно со стороны Китая, и роста предложения за пределами организации, что оказывает давление на мировой нефтяной рынок.

В ноябре страны ОПЕК+ договорились о добровольном сокращении добычи на 2,2 млн баррелей в сутки в I квартале 2024 года. Ограничения поддержали Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Ранее планировалось начать постепенное увеличение добычи на 180 тыс. баррелей в сутки с октября 2023 года, однако в сентябре было принято решение отложить этот шаг до декабря. После консультаций министров 3 ноября картель вновь отложил повышение объемов до начала следующего года.

Цены на нефть выросли до $73 за баррель на фоне ожиданий отсрочки. Однако нефть марки Brent все еще торгуется на уровнях, близких к минимальным показателям 2024 года, отмеченным в сентябре. Полномасштабное заседание для обсуждения дальнейших действий ОПЕК+ состоится 1 декабря.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов картеля сообщала, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман предупредил, что если «нарушители» не будут соблюдать квоты, цена на нефть может упасть до $50 за баррель. Среди нарушителей он назвал Казахстан и Ирак, однако ОПЕК+ назвали эту публикацию «совершенно неточной» и «полностью сфабрикованной».