Израиль официально уведомил ООН о том, что он отказывается от соглашения 1967 года, которое признает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Это заявление последовало за принятием Кнессетом нового закона, который накладывает строгие ограничения на деятельность агентства в Израиле, на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа.

Представитель МИД Израиля Яков Блиштейн сообщил об этом решении в письме на имя председателя Генеральной Ассамблеи ООН Филемона Янга. В письме Тель-Авив подтвердил свою «приверженность сотрудничеству с международными партнерами» и отметил, что якобы «готов сотрудничать» с другими агентствами ООН.

Однако БАПОР — крупнейшего гуманитарного актора в Газе, который принимал и распределял большую часть гуманитарной помощи в секторе — практически некем заменить.

Блинштейн подчеркнул, что усилия по распределению гуманитарной помощи «не должны ставить под угрозу безопасность Израиля». Он не стал уточнять, как именно помощь жителям Газы может навредить Тель-Авиву.

Закон, запрещающий деятельность БАПОР на территории Израиля, вступит в силу только через три месяца. Однако Тель-Авив уже начал запрещать въезд грузовиков агентства в Газу.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац утверждает, что персонал БАПОР якобы был причастен к атаке 7 октября. По его словам, сотрудники агентства якобы были связаны с ХАМАС. Однако ни Кац, ни другие представители властей Израиля не представили каких-либо доказательств Совбезу ООН или мировой общественности.

Кац также утверждает, что в настоящее время только 13% помощи Газе проходит через БАПОР, оспаривая утверждение об отсутствии альтернатив для доставки гуманитарной помощи. Но это неправда: по оценке ООН и Минздрава Газы, более половины из 2,3 млн населения эксклава напрямую зависят от поставок, идущих по линии БАПОР.

Израильский закон вызвал тревогу в ООН и у некоторых западных союзников Израиля, которые опасаются, что эта мера может усугубить и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе.