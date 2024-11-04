Россия начала импортировать сливочное масло из ОАЭ и Турции на фоне рекордного роста цен на этот продукт: с декабря прошлого года стоимость пачки масла в РФ выросла на 25,7%. Это значительно больше, чем официальный уровень инфляции за тот же период, который, как утверждают в Центробанке России, составил 8,6%.

Теперь 1 кг масла жирностью 80% стоит порядка 520 рублей, жирностью от 72% — 470 руб.

По сообщению Россельхознадзора, поставки из ОАЭ начались 18 октября 2024 года, из Турции — 27 октября. Эмираты до этого сливочное масло в РФ никогда не поставляли. По данным РБК, за последние три недели ОАЭ успели поставить на российский рынок более 90 тонн сливочного масла. Турция только за первые два дня (с 27 по 29 октября) поставила более 20 тонн этого продукта, уточняет издание.

Резкий рост цен не только встревожил потребителей, но и привел к серии краж сливочного масла в супермаркетах.

Увеличение стоимости продукта наложилось на кризис с поставками масла из Латинской Америки. Еще в 2014 году РФ закупала более 25 тыс. тонн этого продукта у стран континента, однако к текущему году объем поставок сократился до 2800 тонн.

Россельхознадзор объясняет это снижение различными факторами, включая западные санкции, логистические проблемы и отсутствие торговых соглашений между предприятиями. Ограничения на импорт оказали глубокое влияние на российский рынок молочной продукции.

Крупнейшим поставщиком сливочного масла для России остается Беларусь. В этом году страна увеличила свой экспорт на 9% — до 110 тыс. тонн. Доля страны в общем российском импорте масла — более 75%.

Нынешний кризис иллюстрирует проблемы, с которыми сталкивается российская экономика в условиях международных санкций.