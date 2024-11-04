В ночь на 4 ноября на индонезийском острове Флорес произошло мощное извержение вулкана, повлекшее за собой гибель не менее 10 человек и значительные разрушения.

Национальное агентство Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) сообщило, что облако горячего пепла поднялось на высоту до 2000 метров, оседая на близлежащие населенные пункты. Пепел вызывал пожары и разрушения, затронув в том числе и католический монастырь.

По оценкам, вулканический материал распространился на расстояние до 6 км от кратера, а зона эвакуации была увеличена до 7 км.

В округе Вуланггитанг серьезные повреждения получили шесть населенных пунктов: Пулулере, Навокоте, Хокенг Джая, Клатанло, Бору и Бору Кеданг. По предварительным данным, число пострадавших превысило 10 000 человек, и многие из них нуждаются в срочной помощи.

В апреле в Индонезии произошло извержение вулкана Руанг в провинции Северный Сулавеси, что также привело к эвакуации. Тогда из близлежащих деревень вывезли по меньшей мере 800 человек, а аэропорт был временно закрыт. В Центре вулканологии Индонезии пояснили, что причиной извержения могли стать землетрясения, произошедшие ранее.