Военно-морские силы Индонезии и России начали первые совместные учения в Яванском море, которые продлятся с 4 по 8 ноября. Маневры будут проходить вблизи города Сурабая, восточнее столицы Джакарты — туда прибыли четыре российских боевых корабля.

В интервью российскому государственному агентству ТАСС посол РФ в Джакарте Сергей Толченов отметил: эти маневры стали «‎‎первыми масштабными военно-морскими учениями между Россией и Индонезией». Он добавил, что подобные учения могут стать регулярными и проводиться с определенной периодичностью, например, раз в два года.

Президент страны Прабово Субианто вступил в должность лишь двумя недели ранее, 20 октября. Но он уже объявил, что страна намерена активно искать новых союзников для сотрудничества в области безопасности. Одним из таких союзников, видимо, в Джакарте видят Россию.

По словам аналитиков, эти учения стали очередным витком расширения российского влияния в Азии. Москва с самого начала войны в Украине сделала ставку на страны ‎Глобального Юга, призывая их не поддерживать западные санкции и наращивая торговлю. С 2021 года товарооборот России и Индонезии вырос на 75% и превысил $4,1 млрд, заявил в октябре текущего года вице-премьер РФ Денис Мантуров.

В Киеве опасаются, что растущее военное сотрудничество Джакарты и Москвы может привести к тому, что Индонезия потеряет свой нейтральный статус, который она занимала с начала российско-украинского конфликта.

Прабово Субианто ранее в этом году посетил и Москву, и Киев, встретился с лидерами обеих стран, однако именно Россию он назвал «‎великим другом‎» Индонезии. Про Украину аналогичных заявлений не было.

Впрочем, учения с Россией могут и ничего не значить: Джакарта проводит десятки подобных маневров и с другими странами, включая США, с которыми она сотрудничает с 2006 года.