ПОЛИТИКА
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Нейросети заменят даже радиоведущих?
Польская радиостанция уволила журналистов и решила заменить их искусственным интеллектом, но вынуждена была отменить решение после скандала
Нейросети заменят даже радиоведущих?
фото: Reuters / Reuters
4 ноября 2024 г.

Польская радиостанция OFF Radio Krakow объявила о завершении «эксперимента» с использованием нейросетевых «ведущих» вместо настоящих журналистов, после того как это решение вызвало общественный резонанс.

Несколько недель назад руководство радиостанции решило уволить радиоведущих, чтобы заменить их искусственным интеллектом (ИИ). В эфир запустили шоу, в котором ведущими выступали виртуальные персонажи, созданные ИИ. Это решение вызвало возмущение по всей Польше: люди выразили опасения, что нейросети заменят человеческий труд, и миллионы останутся без работы.

Редактор станции Марцин Пулит поспешил заявить, что целью эксперимента было инициировать дискуссию об искусственном интеллекте, и она была успешно достигнута. Эксперимент планировался на три месяца, но радиостанция решила прекратить его раньше, так как, по словам Пулита, «после недели мы собрали столько мнений и выводов, что дальнейшее продолжение стало бессмысленным». При этом он не стал уточнять, восстановит ли радиостанция уволенных журналистов.

Эксперимент привлек внимание всей страны после того, как журналист и кинокритик Матеуш Демский, который ранее вел программу на этой радиостанции, запустил петицию против «замены сотрудников искусственным интеллектом».

«Это опасный прецедент, который затрагивает всех нас», — написал он, предупреждая, что это может привести к миру, «где опытных работников медиа и творческих индустрий заменят машины». Петицию за три дня подписали более 23 тыс. человек.

Ситуация с нейросетевыми ведущими стал публичной после того, как радиостанция транслировала «интервью», которое ИИ якобы взял у Виславы Шимборской — польской поэтессы и лауреата Нобелевской премии по литературе, умершей в 2012 году. Эта «‎беседа»‎ вызвала скандал, который обсуждали даже на правительственном уровне.

Перед сворачиванием эксперимента станция также планировала «интервью» с польским государственным деятелем Юзефом Пилсудским, который умер в 1935 году.

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