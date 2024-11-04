Как президент, я сделаю все возможное, чтобы закончить войну в Газе. Об этом заявила кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на митинге в Ист-Лансинге, обращаясь к 200-тысячной арабо-американской общине ключевого штата Мичиган.

«Этот год выдался тяжелым из-за масштабов смертей и разрушений в Газе, а также жертв среди мирного населения и перемещенных лиц в Ливане. Ситуация катастрофическая, и став президентом, я приложу все усилия, чтобы прекратить войну в Газе, вернуть домой заложников, остановить страдания в Газе, обеспечить безопасность Израиля и гарантировать палестинскому народу право на достоинство, свободу, безопасность и самоопределение», — заявила Камала Харрис под бурные аплодисменты.

За два дня до президентских выборов в США кандидаты проводят финальные предвыборные мероприятия. Согласно опросам общественного мнения, вице-президент Харрис (60 лет) и бывший президент Дональд Трамп (78 лет) идут вровень, при этом Харрис пользуется поддержкой женского электората, а Трамп укрепляет позиции среди испаноязычных избирателей, особенно мужчин.

«Через два дня мы получим власть распоряжаться судьбу нашей нации на поколения вперед», — заявила Харрис прихожанам исторически афроамериканской церкви в Детройте.

Трамп, выступая на первом из трех воскресных митингов, назвал демократов «демонической партией» и критически высказался об опросах, показывающих рост поддержки Харрис. В конце выступления в Пенсильвании он заявил: «Я не должен был уходить [с поста президента – прим. ред.]. Честно говоря, потому что мы так хорошо справлялись».

По данным Университета Флориды, более 78 млн американцев уже проголосовали досрочно, что приближается к половине от общего числа голосов, поданных в 2020 году. На выборах также решается судьба контроля над Конгрессом: республиканцы считаются фаворитами в борьбе за Сенат, а у демократов есть шансы получить большинство в Палате представителей.

Несмотря на то что оба кандидата имеют высокий антирейтинг среди избирателей, это не отражается на активности голосования, которая приближается к рекордным показателям 2020 года.