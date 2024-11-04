ПОЛИТИКА
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Китай теряет молодежь
В 2024 году число новых браков в Китае может упасть до рекордно низкого уровня
Китай теряет молодежь
К 2050 году население Китая сократится на 109 млн / Фото: Reuters
4 ноября 2024 г.

Число новых браков в Китае в 2024 году может достичь исторического минимума, сообщает CNN со ссылкой на данные Министерства гражданских дел Китая. За первые три квартала этого года зарегистрированы браки у 4,74 млн пар — на 16,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

По прогнозам демографов, этот показатель может опуститься ниже рекордно низкого уровня 2022 года, когда было зарегистрировано 6,83 млн браков.

Население Китая сокращается второй год подряд, а уровень рождаемости в прошлом году достиг минимального значения за всю историю страны. Эксперты связывают снижение числа браков и рождаемости с длительной политикой ограничений роста населения, которая привела к сокращению числа молодых людей брачного возраста.

Китайские социологи и чиновники также отмечают, что нынешние социальные и экономические трудности, включая высокую безработицу и рост стоимости жизни, лишь усиливают нежелание молодых китайцев вступать в брак.

Как отмечает CNN, демографический кризис усиливается, несмотря на активную правительственную кампанию, направленную на поддержку браков и поощрение рождаемости. Однако эти меры пока не смогли переломить ситуацию.

Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая сократится на 109 млн, что более чем в три раза превышает их прогноз 2019 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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