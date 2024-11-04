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Жители Пайпорты забросали короля Испании грязью
Жители пострадавшего от разрушительного наводнения города Пайпорты в провинции Валенсия забросали грязью короля Испании Филиппа VI. Испанцы обвиняют власти в том, что они своевременно не предупредили их об опасности стихийного бедствия и медленно отреагировали на произошедшее. В результате самого смертоносного наводнения в современной истории Испании погибли по меньшей мере 214 человек, еще десятки до сих пор числятся пропавшими без вести.
Жители Пайпорты забросали короля Испании грязью / Others
4 ноября 2024 г.
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