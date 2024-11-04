Жители Пайпорты забросали короля Испании грязью

Жители пострадавшего от разрушительного наводнения города Пайпорты в провинции Валенсия забросали грязью короля Испании Филиппа VI. Испанцы обвиняют власти в том, что они своевременно не предупредили их об опасности стихийного бедствия и медленно отреагировали на произошедшее. В результате самого смертоносного наводнения в современной истории Испании погибли по меньшей мере 214 человек, еще десятки до сих пор числятся пропавшими без вести.