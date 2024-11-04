ПОЛИТИКА
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Политический кризис и беспорядки в Боливии
В Боливии антиправительственные протесты сторонников экс-президента Эво Моралеса привели к столкновениям с полицией, в которых пострадали 92 человека
Политический кризис и беспорядки в Боливии
Протестующие блокируют дороги мусором, деревьями и камнями / Фото: Reuters
4 ноября 2024 г.

В Боливии протесты сторонников бывшего президента Эво Моралеса привели к многочисленным столкновениям с полицией. По данным МВД страны, пострадали 92 полицейских. Протестующие блокируют дороги мусором, деревьями и камнями, осложняя проезд в высокогорные районы, включая тот, где проживает сам Моралес. В ходе протестов были захвачены оружие и три военные казармы, в которых удерживались солдаты. Спустя два дня они были освобождены.

Протестующие требуют отставки нынешнего президента Луи Арсе, выражая недовольство подорожанием и дефицитом продуктов питания и топлива. Протесты вспыхнули три недели назад, когда власти объявили о намерении арестовать Моралеса по обвинению в изнасиловании 15-летней девочки в 2016 году. Моралес, которому тогда было 56 лет, отвергает обвинения, называя их политически мотивированными и направленными на то, чтобы не допустить его участия в выборах 2025 года.

Ситуация обострилась на прошлой неделе, когда полиция обстреляла фургон Моралеса. Сам он считает это покушением, тогда как власти утверждают, что огонь был ответом на стрельбу из его машины.

Для подавления беспорядков правительство направило в зону протестов более 11 тыс. полицейских и вертолеты. МВД Боливии утверждает, что разблокировка магистрали в Паротани, соединяющей запад и восток страны, прошла без применения огнестрельного оружия и жертв. В ходе операции 1 ноября было задержано 66 человек, которые вместе с ранее арестованными протестующими будут обвинены в терроризме и вооруженном бунте, сообщает AFP.

Эво Моралес, в ответ на действия полиции, объявил голодовку и заявил, что будет продолжать ее до тех пор, пока правительство не начнет диалог. Власти заявляют о готовности к переговорам, но ставят под сомнение искренность намерений Моралеса, предполагая, что он лишь ищет способ создать новые конфликты, пишет Associated Press.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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