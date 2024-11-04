Сегодня сразу два губернатора объявили о сложении полномочий. Глава Ростовской области Василий Голубев и руководитель Тамбовской области Максим Егоров сообщили об этом в своих Telegram-каналах.

«Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — написал Голубев, возглавлявший регион с 2010 года. 67-летний губернатор поблагодарил жителей области и руководство страны.

Максим Егоров, руководивший Тамбовской областью последние три года, также заявил о переходе на федеральный уровень. «Я — настоящий тамбовчанин, я рад, что тамбовский волк теперь товарищ», — отметил он в своем обращении.

47-летний Егоров начал карьеру госслужащего в 1999 году в администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. До назначения врио губернатора Тамбовской области в октябре 2021 года он работал в различных государственных структурах, включая Федеральную службу по тарифам, Министерство строительства, где занимал пост заместителя министра, а также должность главного государственного жилищного инспектора России.

Новые места работы губернаторов пока не раскрываются.