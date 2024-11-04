Ливанское движение «Хезболла» заявило об обстрелах четырех израильских военных баз и 14 поселений, расположенных на оккупированных территориях.

Как сообщается в телеграм-канале ХАМАС, «Хезболла» впервые нанесла удар по технической базе ВВС Израиля, находящейся в Хайфе, где обучаются военные специалисты и техники.

Дроны атаковали также базу Элиаким к югу от Хайфы. По данным «Хезболлы», цели были поражены с «высокой точностью». Ракетные удары пришлись и на другие военные объекты, включая базу Бейт Лид, что на востоке Нетании, и базу Зевулун в окрестностях Хайфы.

Атаки охватили также 14 поселений на захваченных территориях и ближайшие военные объекты, что привело к ранениям и гибели израильских военнослужащих, сообщается в заявлении «Хезболлы».

Ранее стало известно, что в городе Нагария один человек погиб от осколков ракеты, выпущенной из Ливана. По информации армейской радиостанции Израиля, 57-летний мужчина получил осколочные ранения неделю назад. Телевидение KAN уточнило, что мужчина скончался от полученных травм 23 октября.