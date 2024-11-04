ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
«Хезболла» атакует базы Израиля
Ливанское движение «Хезболла» объявило об атаках на несколько военных баз на севере Израиля
«Хезболла» атакует базы Израиля
«Хезболла» впервые нанесла удар по технической базе ВВС Израиля / Фото: Reuters
4 ноября 2024 г.

Ливанское движение «Хезболла» заявило об обстрелах четырех израильских военных баз и 14 поселений, расположенных на оккупированных территориях.

Как сообщается в телеграм-канале ХАМАС, «Хезболла» впервые нанесла удар по технической базе ВВС Израиля, находящейся в Хайфе, где обучаются военные специалисты и техники.

Дроны атаковали также базу Элиаким к югу от Хайфы. По данным «Хезболлы», цели были поражены с «высокой точностью». Ракетные удары пришлись и на другие военные объекты, включая базу Бейт Лид, что на востоке Нетании, и базу Зевулун в окрестностях Хайфы.

Атаки охватили также 14 поселений на захваченных территориях и ближайшие военные объекты, что привело к ранениям и гибели израильских военнослужащих, сообщается в заявлении «Хезболлы».

Ранее стало известно, что в городе Нагария один человек погиб от осколков ракеты, выпущенной из Ливана. По информации армейской радиостанции Израиля, 57-летний мужчина получил осколочные ранения неделю назад. Телевидение KAN уточнило, что мужчина скончался от полученных травм 23 октября.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us