Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украине необходима поддержка для выживания, особенно перед третьей зимой войны, осложненной ударами России по инфраструктуре и северокорейской военной поддержкой Москвы. Об этом она сказала в понедельник, прибыв с визитом в Украину.

«Мы противопоставляем этой жестокости нашу гуманность и поддержку, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и сохранить свою страну. Ведь они также защищают свободу всех нас в Европе», — отметила Бербок. В Киеве она встретится с президентом Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Она подчеркнула, что Германия увеличила чрезвычайную помощь Украине в энергетическом секторе на 170 млн евро. Эта помощь направлена на ремонт и поддержание объектов, таких как котельные и линии электропередач, которые подвергаются массированным ударам с августа. Власти Украины считают, что целью этих атак является разрушение жизненно важных коммуникаций перед наступлением холодов.

Бербок также добавила, что Россия должна «возместить ущерб, нанесенный на миллиарды евро». Пока этого не произошло, страны «Большой семерки» будут оказывать финансовую поддержку Киеву, включая кредиты на сумму около 50 млрд долларов, отметила глава МИД Германии.

Президент США Джо Байден заявил, что украинские войска должны нанести ответный удар, если северокорейские войска войдут на территорию Украины.

Комментируя данные о присутствии северокорейских войск в Курской области России, Байден отметил: «Меня это беспокоит».

На вопрос, должна ли Украина нанести ответный удар, американский лидер ответил: «Если они (войска КНДР) перейдут границу и войдут в Украину, то да».

Пентагон 28 октября подтвердил, что северокорейские войска, прибывшие в Россию на учения, начали движение в сторону Курской области, а некоторые из них уже находятся там. Эту же оценку подтвердил и генсек НАТО Марк Рютте, назвав это «значительной эскалацией» и отметив, что альянс обеспокоен присутствием северокорейских военных у границы.