Американские СМИ сообщают, что определение победителя президентских выборов во вторник может занять более суток из-за ожидаемой напряженной борьбы в семи колеблющихся штатах.

По данным NBC, эпоха объявления победителя в ночь выборов практически закончилась. Для надежного прогноза необходим значительный разрыв между кандидатами, как показали президентские гонки 2020 года в Джорджии и Аризоне, где Джо Байден победил с преимуществом всего в 11 779 и 10 457 голосов соответственно.

Семь ключевых штатов - Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин - могут решить исход выборов. И Харрис, и Трамп активно проводили кампании в этих регионах.

«У меня существенное преимущество», — заявил Трамп в воскресном интервью NBC, добавив, что победитель станет известен в ночь после выборов во вторник.

Более 78 млн американцев уже проголосовали досрочно, причем демократов среди них примерно на 700 000 больше, чем республиканцев, согласно данным Election Lab Университета Флориды.

Подсчет голосов в некоторых штатах может идти медленнее из-за изменений в избирательном процессе с 2020 года. Однако в таких штатах, как Мичиган, процесс ускорен, и ожидается значительно меньше бюллетеней для голосования по почте, чем на предыдущих выборах, проходивших во время пандемии COVID-19.

На выборах 2020 года Associated Press — главному регистратору результатов американских выборов — потребовалось четыре дня для объявления победителя. Сейчас, когда опросы показывают более напряженную борьбу между кандидатами, определение победителя может затянуться на еще более долгий срок.