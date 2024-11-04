План с непредсказуемым результатом

«Я полагаю, что Зеленский — лучший торгаш в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с $60 млрд», — сказал Дональд Трамп на митинге республиканцев в Пенсильвании.

Его предвыборная кампания строилась на критике работы администрации Джо Байдена. Соответственно, если демократы выделяли помощь Киеву, то Трамп шел от обратного и предлагал решение военного конфликта, которое не затронет кошельки американских избирателей.

Экс-президент убежден: мир между странами наступит благодаря его хорошим отношениям с российским и украинским лидерами. «Если я выиграю выборы, первое, что я сделаю, — позвоню Зеленскому и Путину и скажу, что пора заключать сделку», — пообещал американский политик.

Он не уточнял, какими могут быть условия этой сделки. Однако Россия требует признать за ней «новые территориальные реалии», прекратить поставки вооружений Киеву и закрепить нейтральный статус страны. Требования Украины совершенно противоположные: гарантии членства в НАТО, регулярные поставки вооружений и выход на границы начала 1991 года.

Договориться на одной «убедительности» республиканца будет чрезвычайно сложно. И тут возникает вопрос: на что он пойдет, чтобы выполнить свое предвыборное обещание и войти в историю как человек, остановивший войну в центре Европы.

Как признавал Зеленский, в случае прихода Трампа к власти в США есть риск сокращения поставок оружия Киеву. А без американской поддержки война не продлится долго. Стране не хватит вооружений и средств для обороны, что приведет к постепенной сдаче позиций. Так уже было, когда в прошлом году республиканцы в Конгрессе блокировали принятие нового пакета военной помощи.

Однако слова и действия Трампа зачастую расходятся. Выражение «никто не должен знать твой следующий шаг» чрезвычайно ему подходит. В последние дни перед выборами политик внезапно начал говорить, что совсем не дружит с РФ. И вообще, мол, это именно он «уничтожил» трубопровод «Северный поток-2».

Поэтому для начала переговоров он может надавить не на Киев, а на торговых партнеров России, которые будут вынуждены соблюдать американские санкции. И тогда денег на войну не хватит уже Москве.

План «победа Украины»

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис заняла твердую проукраинскую позицию. Она отказывается вести прямые переговоры с Кремлем, если в них не будет участвовать Банковая. А во время встречи с Владимиром Зеленским подчеркнула, что поддержка Киева — стратегический интерес США, а не благотворительность.

«Народ Украины и его будущее — наш стратегический интерес. Это наш интерес, чтобы международные нормы, такие как территориальная целостность и независимость, были соблюдены», — отметила Харрис.

По ее словам, если бы Дональд Трамп был президентом, то «Путин бы сейчас сидел в Киеве». «Давайте проясним это. Он говорит, что может положить конец этому в первый же день. Знаете, что это значит? Речь идет о капитуляции», — утверждает политик.

Из ее заявлений ясно лишь, что Вашингтон продолжит помогать Украине. Но здесь возникает вопрос, в каком объеме. За прошедшие почти три года Киев мог почувствовать, что помощь США рассчитана таким образом, чтобы не дать стране проиграть, но и не позволить выиграть. Согласится ли демократка «ломать» эту систему и вносить дисбаланс в расстановку сил на линии фронта, пока не ясно.

С одной стороны, Харрис заявила, что не станет продолжать политический курс Байдена: «Я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт и новые идеи». А с другой, она не смогла пообещать Киеву членство в НАТО, отметив лишь, что займется этим вопросом, «когда и если придет время».

Пока можно говорить, что лишь одна победа демократов не гарантирует Украине успех на фронте. На положение страны также повлияют результаты выборов вице-президентов. Если этот пост займет Джеймс Ди Вэнс — ярый сторонник Трампа, — помощь, предназначенная Украине, вновь рискует «застрять» в Конгрессе. Поэтому будущее государства зависит от обеих электоральных кампаний.

Что в итоге?

В Украине ощущается высокий уровень неопределенности относительно того, что выборы в США могут принести стране, говорит TRT на русском политолог Алексей Якубин. Предварительная программа республиканцев понятна — есть заявления Трампа и Ди Вэнса о желании скорейшего завершения российско-украинской войны, что предполагает заморозку ситуации по линии разделения.

«А с другой стороны — есть кандидатка от демократов, которая, по идее, должна продолжить курс Джо Байдена. Но это лишь предположение. Харрис может сосредоточиться на внутренней повестке самих США. Плюс есть вызовы на Ближнем Востоке. Сама она также говорила, что не станет просто продолжением политики Байдена. И в Киеве возникают большие вопросы о том, что это может значить», — говорит собеседник агентства.

По его словам, стратегию Джо Байдена сложно назвать эффективной. Недавно Владимир Зеленский указывал, что страна получила лишь 10% от одобренного в апреле пакета стоимостью в 60 млрд долларов. Если Харрис продолжит эту линию, то поддержка со стороны американских партнеров будет постепенно спадать.

«Уже к весне ситуация дойдет до точки, в которой Украина будет вынуждена переопределять свою стратегию. Если победит Трамп, то тут может быть подталкивание страны к сложным договоренностям. Но если план с заморозкой по линии размежевания не удастся, то гипотетически он может перейти к следующему шагу. Мы помним, что Трамп предоставил Киеву «Джавелины» во время своего правления, на что не решилась администрация Барака Обамы», — отметил Якубин.

Политолог напомнил о списке спонсоров избирательной кампании в США, распространенным ранее бизнесменом Илоном Маском. В числе сторонников Республиканской партии оказались три крупнейшие военные компании: Lockheed Martin — мировой лидер по объему военной продукции, Northrop Grumman — разработчик технологий авиакосмической отрасли, Raytheon — производитель ЗРК Patriot. Спонсоры Харрис — в основном компании digital и İT-сектора, и никого из ВПК.

«Киев застыл в ожидании результатов американских выборов, — подчеркивает эксперт. — Очевидно, что повестка будет меняться независимо от того, кто станет президентом. Мы находимся в точке бифуркации, где прошлое уже не будет определять будущее. Запад получит возможность переписать свою стратегию по Украине. А украинскому президенту придется на это реагировать и, в общем-то, принимать решения исходя уже из новой реальности, в которой окажется государство».