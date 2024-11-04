Вечером 4 ноября в центре Тбилиси на проспекте Руставели начнется крупный митинг против результатов парламентских выборов, прошедших 26 октября. Оппозиция утверждает, что итоги выборов были сфальсифицированы правящей партией «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили, которая была объявлена победителем.

Организаторами митинга стали «Коалиция за перемены» медиаменеджера Ники Гварамии, «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили и «Сильная Грузия» бизнесмена Мамуки Хазарадзе.

Акции протеста пройдут в нескольких районах Тбилиси, а затем их участники направятся к зданию парламента на проспекте Руставели. Гварамия призвал сторонников принести палатки, что может означать намерение организовать бессрочную акцию.

Если палаточный лагерь будет установлен на проспекте, это станет первым подобным случаем с 2009 года, когда на этом месте прошли массовые протесты. Однако, глава парламентского большинства от «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе предупредил, что попытки установки палаток могут привести к столкновениям с полицией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала инициативу митинга, заявив, что «Грузинская мечта» украла выборы». Она призвала провести международное расследование и назначить новые выборы под контролем международных наблюдателей.

Однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили уже отвергли эти требования. Они сообщили, что первое заседание новоизбранного парламента состоится в конце ноября, даже если президент откажется его назначить.

Согласно официальным результатам, «Грузинская мечта» получила 53,9% голосов и 79 мандатов из 150, оппозиционная «Коалиция за перемены» — 11%, «Единое национальное движение» Саакашвили — 10%, «Сильная Грузия» Хазарадзе — 8,8%, а «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахарии — 7,75%. Коалиционные оппозиционные партии, включая «Коалицию за перемены» и «Сильную Грузию», заявили, что откажутся от мандатов.