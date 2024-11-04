Действующий президент Молдовы Майя Санду переизбралась на второй срок. Во втором туре выборов за нее проголосовали 55,41% населения. Ее оппонента, кандидата от пророссийской Партии социалистов, поддержали 44,59%. Явка на выборах составила около 54%.

«Хочу высказать слова благодарности своим избирателям за активное участие в прошедших выборах. Более того, голос каждого гражданина является вкладом в будущее страны, независимо, кому они отдали предпочтение — мне или моему конкуренту Александру Стояногло», — заявила Санду на брифинге в своем предвыборном штабе.

Согласно молдавскому законодательству, президент избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков. Молдова — парламентская республика, и основные решения в стране принимает правительство. Прошедшие выборы президента стали «разминкой» перед парламентской кампанией летом 2025 года.

В Кишиневе обвинили Россию во вмешательстве во второй тур выборов. Советник президента Молдовы по национальной безопасности Станислав Секриеру рассказал об организованном подвозе молдавских избирателей из России на участки за границей.

Российская сторона обвинения Секриеру пока не комментировала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва «решительно отвергает любые обвинения» во вмешательстве во внутренние дела Молдовы.

О том, как прошла кампании и какое влияние она окажет на парламентские выборы, TRT на русском рассказал политолог Виталий Андриевский:

— Участие в президентской гонке приняли три стороны: Майя Санду, Александр Стояногло и Россия. Напомню, что на территории РФ проживает беглый олигарх Илан Шор, который, согласно расследованию СМИ, занимался подкупом голосов избирателей на российские деньги (Шор и официальные власти РФ обвинения опровергают — прим. ред.).

В России прекрасно понимали, что победить Санду на президентских выборах не получится. Однако там просчитывали разные варианты. Думаю, что нынешняя кампания — это была своего рода разведка, цель которой — подготовка к парламентским выборам.

— Что может повлиять на выборы в парламент?

— На мой взгляд, есть две большие проблемы, которые стоят сегодня перед проевропейски настроенными политиками. Первое — решение проблем внутри страны. Они связаны как с экономикой, так и социальной сферой и правовой реформой. У значительной части населения накопилось недовольство по этим вопросам, и это вылилось в протестное голосование.

Вторая проблема — противостояние российским гибридным атаками, которые имеют несколько компонентов. Это информационно-пропагандистские атаки и создание избирательной сетки, где «купленные» избиратели голосуют так, как им скажут. Это реальная угроза для Молдовы.

И пока у меня очень сложное понимание, как пройдут парламентские выборы. По оценкам первого тура выборов президента, у пророссийских сил больше шансов на победу, чем у проевропейских.

— Для победы партии «Действие и солидарность» нужны экономические успехи?

— Победа возможна, если они серьезно займутся внутренней политикой. Кроме того, должны активизироваться другие проевропейские партии, чтобы получить большинство в парламенте. Работы много.

У пророссийских сил есть шансы на победу, но это не значит, что так будет. Все зависит от того, как поведет себя сейчас Санду, что будет делать парламент, как поведут себя проевропейские партии и гражданское общество. Я надеюсь, что нам удастся консолидироваться.

— Как оцениваете прошедшую кампанию в целом?

— Очень активно голосовал Кишинев. Майя Санду выиграла в столице и набрала 57%. Также ее хорошо поддержала диаспора. Но в целом на территории Молдовы она набрала меньше, чем Стояногло. Тем не менее между кандидатами разрыв в 11% голосов, что говорит об уверенной победе.

Что касается голосования на периферии, то это говорит об общих недочетах власти. Это то домашнее задание, которые надо сейчас сделать, чтобы извлечь нужные уроки.