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Ален Симонян: это победа Азербайджана и Армении
Спикер парламента Армении заявил о прогрессе в переговорах по делимитации границы, но точка старта работ пока не определена
Ален Симонян: это победа Азербайджана и Армении
Ален Симонян / Фото: соцсети политика / Others
4 ноября 2024 г.

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил сегодня, что наличие регламента комиссий по делимитации границы является значимой победой для обеих стран. «Это двусторонняя победа, это первый межгосударственный документ между Арменией и Азербайджаном, его реализация является одним из важнейших краеугольных камней независимости и территориальной целостности двух стран», — подчеркнул он.

По словам Симоняна, несмотря на множество нерешенных вопросов, накопившихся за 30 лет конфликта, «при наличии доброй воли все вопросы между Арменией и Азербайджаном можно решить». При этом точка начала демаркации пока не определена и находится в стадии обсуждения.

Спикер также подтвердил, что на недавней встрече в Казани премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсуждали вопросы пленных, установления мира и открытия коммуникаций. Беседа лидеров продолжалась около часа во время пленарного заседания БРИКС+.

Ранее на саммите БРИКС Пашинян сообщил о согласовании 80-90% положений мирного договора, включая взаимное признание территориальной целостности и установление дипломатических отношений. Однако Баку настаивает на включении дополнительных требований — о делимитации границ, открытии коммуникаций, роспуске Минской группы ОБСЕ и изменении армянской Конституции.

Стороны планируют заключить мирный договор до климатической конференции ООН COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября. Симонян считает, что участие Армении в саммите может быть увязано с возвращением пленных или другими позитивными решениями.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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