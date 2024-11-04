Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил сегодня, что наличие регламента комиссий по делимитации границы является значимой победой для обеих стран. «Это двусторонняя победа, это первый межгосударственный документ между Арменией и Азербайджаном, его реализация является одним из важнейших краеугольных камней независимости и территориальной целостности двух стран», — подчеркнул он.

По словам Симоняна, несмотря на множество нерешенных вопросов, накопившихся за 30 лет конфликта, «при наличии доброй воли все вопросы между Арменией и Азербайджаном можно решить». При этом точка начала демаркации пока не определена и находится в стадии обсуждения.

Спикер также подтвердил, что на недавней встрече в Казани премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсуждали вопросы пленных, установления мира и открытия коммуникаций. Беседа лидеров продолжалась около часа во время пленарного заседания БРИКС+.

Ранее на саммите БРИКС Пашинян сообщил о согласовании 80-90% положений мирного договора, включая взаимное признание территориальной целостности и установление дипломатических отношений. Однако Баку настаивает на включении дополнительных требований — о делимитации границ, открытии коммуникаций, роспуске Минской группы ОБСЕ и изменении армянской Конституции.

Стороны планируют заключить мирный договор до климатической конференции ООН COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября. Симонян считает, что участие Армении в саммите может быть увязано с возвращением пленных или другими позитивными решениями.