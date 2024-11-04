Майя Санду снова победила на выборах в Молдове: какой курс выберет Кишинев?

Действующий президент Молдовы Майя Санду победила во втором туре выборов главы страны, набрав 55,41% голосов. Ее оппонент, гагауз Александр Стояногло, выступающий за конструктивные отношения с РФ, набрал 44,59% голосов. В Молдове в последние годы растут пророссийские настроения, это особенно заметно в Гагаузской автономии. Какой теперь будет политика проевропейской Майи Санду, пообещавшей «быть президентом всех»?