ПОЛИТИКА
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Лидер арабской мусульманской общины отклонил запрос кампании Трампа на антирекламу Харрис
Ахмед Ганем, лидер арабской мусульманской общины в Мичигане, утверждает, что команда Трампа попросила его снять клеветническую рекламу против Камалы Харрис, после того как его без объяснения причин выгнали с ее мероприятия. Ганем отклонил предложение республиканцев.
Лидер арабской мусульманской общины отклонил запрос кампании Трампа на антирекламу Харрис / Others
4 ноября 2024 г.
Истории
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