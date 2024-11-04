Лидер арабской мусульманской общины отклонил запрос кампании Трампа на антирекламу Харрис

Ахмед Ганем, лидер арабской мусульманской общины в Мичигане, утверждает, что команда Трампа попросила его снять клеветническую рекламу против Камалы Харрис, после того как его без объяснения причин выгнали с ее мероприятия. Ганем отклонил предложение республиканцев.