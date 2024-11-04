ПОЛИТИКА
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Социалисты сочли Санду «нелегитимной»
В ПСРМ назвали действующего президента Молдавии «президентом диаспоры», так как без учета зарубежных голосов Стояногло набрал более 51%
Социалисты сочли Санду «нелегитимной»
Майя Санду / Фото: Reuters / Others
4 ноября 2024 г.

Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) не признала результаты президентских выборов, объявив Майю Санду нелегитимным президентом. По данным ЦИК, после обработки 99,86% голосов Санду получила 55,3%, а кандидат от социалистов Александр Стояногло — 44,7%.

«Прошедшие президентские выборы, особенно голосование в Приднестровском регионе и на зарубежных участках, никак нельзя назвать свободным и демократическим волеизъявлением народа. Майя Санду стала «президентом диаспоры», — говорится в заявлении ПСРМ.

По подсчетам социалистов, без учета голосования за рубежом Стояногло набрал более 51% голосов, тогда как Санду — около 48%. На зарубежных участках за действующего президента проголосовали 82,7% избирателей.

В ПСРМ заявили о многочисленных нарушениях: необоснованном сокращении избирательных участков, блокировании доступа избирателей, агитации в «день тишины» и сотнях случаев фальсификаций. По утверждению партии, из-за этих нарушений «сотни тысяч граждан» не смогли проголосовать.

Санду, комментируя предварительные результаты, заявила о победе Молдавии и пообещала провести необходимые реформы, в том числе реформу правосудия.

В выборах приняли участие 1,7 млн человек при явке 54,34%. МВД зарегистрировало 255 нарушений, включая организованную перевозку избирателей как за границу, так и по стране.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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