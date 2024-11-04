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Шторм-убийца обрушился на Барселону
После наводнения в Валенсии, унесшего более 200 жизней, стихия движется на северо-восток. В Барселоне объявлена экстремальная опасность
Шторм-убийца обрушился на Барселону
Вид на затопленную часть аэропорта Барселоны (Испания) в понедельник / Фото: AP / Others
4 ноября 2024 г.

В понедельник на Барселону и ее окрестности обрушился тот же шторм, который на прошлой неделе вызвал катастрофические наводнения в Валенсии. Метеорологическое агентство Испании AEMET объявило режим «экстремальной опасности», прогнозируя до 180 литров осадков на квадратный метр в течение суток.

Власти разослали экстренные оповещения на мобильные телефоны жителей провинции Барселона, призывая избегать любых перемещений: «Школы - безопасные места. Не пытайтесь забрать своих детей. Работникам рекомендуется оставаться на рабочих местах».

В городах Гава и Кастельдефельс наблюдается сильное затопление - очевидцы сняли на видео плавающие по шоссе автомобили. Около 50 рейсов в барселонский аэропорт отменены или значительно задержаны. Правительство Каталонии приостановило железнодорожное сообщение в регионе.

Между тем в Валенсии продолжаются спасательные работы. По данным министра внутренних дел, предварительное число погибших достигло 217 человек, точное количество пропавших без вести пока установить не удается.

Министр обороны Маргарита Роблес сообщила, что в пострадавших районах работают 7500 военнослужащих: «Армия действует в соответствии с приоритетами... Мы действительно не можем охватить все районы сразу, но с пониманием и уважением относимся к гневу людей, оказавшихся в столь тяжелой ситуации».

В субботу премьер-министр Педро Санчес признал, что государство должно «работать лучше». На следующий день в разрушенном городе Пайпорта разгневанная толпа напала на него, когда он посещал район бедствия вместе с королем и королевой Испании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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