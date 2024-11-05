В Бишкеке состоялась официальная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Кыргызстан для участия в 11-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

На церемонии присутствовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который поприветствовал Реджепа Тайипа Эрдогана. Были исполнены государственные гимны Турции и Кыргызстана, а в честь турецкого лидера выстроен почетный караул.

В рамках визита главы двух государств проведут встречи в узком и расширенном составе, на которых будут обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Президента Эрдогана сопровождают супруга Эмине Эрдоган и члены турецкого правительства: министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу, министр торговли Омер Болат.

В составе делегации также глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун, советник по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и другие официальные лица.