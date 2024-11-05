ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Бишкек встречает президента Эрдогана
В Бишкеке прошла торжественная церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего для участия в саммите лидеров Организации тюркских государств
Бишкек встречает президента Эрдогана
Лидеры Турции и Кыргызстана со своими супругами / Others
5 ноября 2024 г.

В Бишкеке состоялась официальная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Кыргызстан для участия в 11-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

На церемонии присутствовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который поприветствовал Реджепа Тайипа Эрдогана. Были исполнены государственные гимны Турции и Кыргызстана, а в честь турецкого лидера выстроен почетный караул.

В рамках визита главы двух государств проведут встречи в узком и расширенном составе, на которых будут обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Президента Эрдогана сопровождают супруга Эмине Эрдоган и члены турецкого правительства: министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу, министр торговли Омер Болат.

В составе делегации также глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун, советник по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и другие официальные лица.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us