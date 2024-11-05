В понедельник в США завершаются последние бурные часы президентской кампании 2024 года. Оба кандидата — вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп — отправились в решающие колеблющиеся штаты, где, по данным опросов, их шансы на победу практически равны.

Харрис и Трамп проводят митинги в Пенсильвании, ключевом «штате ржавого пояса», где каждый голос может стать решающим. Оба кандидата делают остановки в Питтсбурге, промышленном сердце региона, и в Рединге, где проживает значительное количество латиноамериканцев. Трамп также отправился в Роли, Северная Каролина, и завершит день в оплоте республиканцев — Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Харрис проводит весь день в Пенсильвании и завершит его большим митингом в Филадельфии.

Ранее Трамп подвергся критике за шутку комика Тони Хинчклиффа о Пуэрто-Рико, назвавшего его «плавучим островом мусора». Хотя сам Трамп не комментировал шутку, его кампания отмежевалась от этого высказывания. Тем временем Харрис подготовила план модернизации электросети острова и надеется на поддержку латиноамериканского населения, которое возмущено этим инцидентом.

По мере приближения официального дня голосования, досрочно проголосовало уже более 80 млн американцев — более половины от общего числа избирателей в 2020 году. В то время как Харрис и Трамп продолжают наращивать юридические ресурсы для оспаривания результатов в случае разногласий, оба кандидата демонстрируют уверенность в победе.

Если Трамп выиграет, он станет вторым президентом после Гровера Кливленда, вернувшимся в Белый дом с перерывом, а также первым, кого признали виновным по уголовным обвинениям. Харрис, в случае победы, станет первой женщиной-президентом и первым чернокожим лидером страны с южноазиатскими корнями.

Текущие опросы показывают, что электорат страны глубоко разделен: в колеблющихся штатах оба кандидата практически сравнялись в пределах статистической погрешности.