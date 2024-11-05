Израильские военные действия в Ливане привели к гибели более 3000 человек в Ливане за год, при этом большая часть жертв — более 2500 человек — были убиты за последний месяц. По меньшей мере 13 492 человека были ранены. Об этом 4 ноября сообщил Минздрав арабской республики. В ведомстве отметили: количество жертв более чем вдвое превышает число погибших с момента последней крупной войны между Ливаном и Израилем в 2006 году.

При этом число жертв продолжает расти каждый день — боевые действия не утихают. Израиль продолжает обстрелы всей территории Ливана и частей Сирии, под огнем не только южные ливанские регионы, но и Бейрут, и северные районы.

Ливанская «‎Хезболла»‎ и Израиль начали обмен огнем еще 8 октября прошлого года. На протяжении почти года конфликт был в основном локализован на приграничных территориях. Однако 23 сентября конфликт резко обострился, когда Израиль начал интенсивные бомбардировки юга и востока Ливана, а также ударил по южным пригородам Бейрута, что привело к гибели сотен людей и перемещению около 1,2 млн человек.

1 октября Израиль начал наземное вторжение на юг Ливана — это привело к значительным разрушениям приграничных деревень. Спутниковые снимки, которые изучила Financial Times (FT), показали: израильские военные полностью снесли все здания в 12 приграничных селах, включая исторические поселения.

Но продвижение на ливанской территории оказалось затруднительным. Израиль заявляет, что уничтожает оружие и командные центры «‎Хезболлы»‎. Однако статистика говорит об обратном: большая часть жертв израильских ударов по Ливану — мирные жители юга страны и Бейрута.

Минздрав Ливана сообщил, что в результате израильских атак 3 ноября погибли 16 человек и 90 получили ранения, включая десятки детей.