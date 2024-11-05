5 ноября в США проходят самые непредсказуемые выборы президента в истории — судя по опросам, кандидаты от демократов и республиканцев идут на равных, получая каждый по 50% голосов. В мире голосование в США воспринимается скорее как выбор между «продолжением курса Байдена» — в случае победы Камалы Харрис — или как «возвращение хаоса» с Дональдом Трампом. Однако в ключевых мировых столицах все больше осознают: время безраздельного доминирования Америки прошло, независимо от исхода выборов.

Проведенный Bloomberg News опрос показал: глобальное сообщество с осторожностью, а некоторые и прямо с опаской ожидают результаты голосования. Хотя Вашингтон уже не управляет всем, он по-прежнему влияет на многие события в мире. США остаются крупнейшей экономикой, и Трамп ранее продемонстрировал готовность использовать ее в качестве оружия. Многие страны опасаются эскалации торговой войны с Китаем — у многих, включая Евросоюз, уже заготовлены планы повышения тарифов и защитных мер на случай возвращения Трампа в Белый дом.

Складывается также восприятие США как «стареющей» сверхдержавы, которой придется вести свою политику более аккуратно, особенно на фоне роста числа мировых конфликтов. Это применимо как к «Америке прежде всего» Трампа, так и к более осторожному подходу Харрис. Один британский дипломат в беседе с Bloomberg отметил: «‎‎Римская империя не рухнула сразу, а продолжала свой долгий упадок».

Украина уже ощущает ослабление американской поддержки, Европа встала перед вопросом о своей обороноспособности, а Израиль открыто игнорирует призывы своего главного союзника в Вашингтоне.

Один из собеседников Bloomberg на Ближнем Востоке отметил: унизительно видеть, как президент Джо Байден лично призывает к прекращению огня в Газе, а Израиль откровенно игнорирует его призывы. Это чувство разделяют и союзники за пределами региона.

Итоги выборов могут быть по-настоящему катастрофическими. Если Трамп победит и заключит сделку с Владимиром Путиным, приносящую Украину в жертву, ЕС расколется на сторонников мира и тех, кто готов поддержать Киев. Что касается Израиля, республиканец ранее уже заявил, что предоставит Тель-Авиву полный карт-бланш в Газе.