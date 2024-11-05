Администрация президента США Джо Байдена усиливает критику в адрес Израиля за недостаточные усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Газе. В первых числах ноября истекает 30-дневный срок для израильских официальных лиц, в течение которого они должны были улучшить поставки помощи в сектор. В противном случае Байден обещал сократить военную помощь Израилю.

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер 4 ноября заявил, что США оценивают усилия Израиля как «неудовлетворительные» — доставка помощи в Газу по-прежнему на самом минимальном уровне за весь год. Миллер отметил: до истечения дедлайна от Байдена осталось еще примерно девять дней, но достигнутый на данный момент ограниченный прогресс недостаточен.

«На сегодняшний день ситуация существенно не изменилась. Мы наблюдаем рост по некоторым показателям. Но если вы посмотрите на предусмотренные рекомендации в письме, то увидите, что они не выполнены», — отметил представитель Госдепа.

В ультиматуме Байдена было сказано, что Израиль должен пропускать минимум 350 грузовиков в день, перевозящих крайне необходимые продукты питания и другие товары для палестинцев, оказавшихся в осаде. По последним данным ООН, к концу октября в Газу въезжал в среднем лишь 71 грузовик в день.

За день до выборов в США администрация Байдена выступила с критикой своего близкого союзника, при этом поддержка Израиля была ключевым вопросом для многих избирателей. Гуманитарный кризис в Газе также стал решающим фактором для многих в предвыборной гонке — мусульмане Мичигана и Миссури открыто признались журналистам, что не собираются поддерживать ни одного из кандидатов в президенты США.

Бывший президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис боролись за голоса мусульманских и арабских меньшинств, а также еврейских избирателей в таких колеблющихся штатах, как Мичиган и Пенсильвания. Харрис даже наняла специального представителя по связям с мусульманским сообществом. Однако эти усилия не помогли улучшить имидж вице-президента среди жителей колеблющихся штатов.