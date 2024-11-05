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Турция укрепляет стратегическое сотрудничество с Кыргызстаном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на шестом заседании Высшего совета стратегического сотрудничества в Бишкеке заявил о готовности вывести турецко-кыргызские отношения на новый уровень
Турция укрепляет стратегическое сотрудничество с Кыргызстаном
Реджеп Тайип Эрдоган и Садыр Жапаров / Others
5 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на шестом заседании Высшего совета стратегического сотрудничества в Бишкеке, выразил радость от визита в Кыргызстан и поблагодарил президента Садыра Жапарова за теплый прием. В ходе мероприятия главы государств договорились подписать документ, который поднимет двустороннее стратегическое партнерство на уровень «всеобъемлющего сотрудничества».

Эрдоган отметил, что Турция и Кыргызстан нацелены на углубление сотрудничества в сферах безопасности, транспорта и здравоохранения. Кроме того, лидеры согласились установить цель по увеличению двустороннего товарооборота до 5 млрд долларов.

Президент подчеркнул, что Турецкое агентство сотрудничества и координации (TİKA) уже реализовало более тысячи проектов в Кыргызстане с 1992 года. Среди них — строительство Государственной больницы турецко-кыргызской дружбы, названной в честь самого президента Эрдогана, что, по его словам, стало для него большой честью.

Касаясь вопросов безопасности, турецкий лидер заявил о готовности усилить борьбу против терроризма, в том числе против FETÖ. Он также выразил уверенность, что соглашение по сотрудничеству в области безопасности и образования между странами будет быстро заключено и внесет вклад в укрепление партнерства.

Особое внимание в своем выступлении президент Эрдоган уделил ситуации на Ближнем Востоке. Президент осудил действия Израиля на оккупированных палестинских территориях, назвав их «жестокостью, ранящей мировую совесть». Он отметтил, что тюркские государства выразили поддержку палестинскому народу на неофициальном саммите в Шуше, призвав к немедленному прекращению огня.

Реджеп Тайип Эрдоган также выразил надежду на успешное проведение одиннадцатого саммита Организации тюркских государств и заверил, что Турция ожидает Кыргызстан с ответным визитом на следующий саммит в Анкаре.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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