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Президент Эрдоган: Тюркские страны должны быть солидарны с палестинцами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым подчеркнул важность солидарности тюркских стран в поддержке палестинского народа
Президент Эрдоган: Тюркские страны должны быть солидарны с палестинцами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
5 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в Кыргызстан для участия в 11-м Саммите Организации тюркских государств, принял участие в совместной пресс-конференции с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. В своей речи Эрдоган выразил радость от пребывания на кыргызской земле, особенно подчеркнув важность укрепления стратегического сотрудничества между странами. Президент отметил, что сегодняшние встречи и подписанные документы подняли отношения Турции и Кыргызстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Лидеры обсудили и глобальные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Эрдоган выразил глубокую озабоченность по поводу действий Израиля на оккупированных палестинских территориях и в Ливане, подчеркнув, что тюркские государства должны проявить солидарность с палестинским народом.

Президент также отметил, что сотрудничество между тюркскими народами важно укреплять не только на двусторонней основе, но и на уровне международных организаций.

В ходе пресс-конференции турецкий лидер выразил благодарность кыргызскому народу и президенту Жапарову за награждение его почетным орденом «Манас». Он подчеркнул, что воспринимает эту награду как символ вечной и неразрывной дружбы между Кыргызстаном и Турцией.

Президент Эрдоган завершил свое выступление словами благодарности кыргызскому народу за гостеприимство и выразил надежду на то, что все достигнутые договоренности послужат укреплению братских отношений и принесут благополучие обеим странам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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