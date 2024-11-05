Северная Корея произвела запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных. Этот пуск стал вторым за последние несколько дней.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что запуски были зафиксированы около 7:30 утра по местному времени. Они были произведены из района Саривон в провинции Северный Хванхэ. Точное количество ракет пока не уточняется.

Японский телеканал NHK, ссылаясь на данные Министерства обороны Японии, уточнил, что было запущено не менее семи ракет. Пролетев порядка 400 км, они упали в море. Инцидент совпал с днем президентских выборов в США.

В это же время Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера, заявила, что Северная Корея не позволит «нарушить военный баланс на полуострове». Об этом передает государственное информационное агентство ЦТАК.

«Сегодня нарушение паритета сил между врагами и нами на Корейском полуострове и в регионе – это сразу означает войну, такова объективная действительность, которую нельзя отрицать», — отметила Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.

За несколько дней до выборов в США, 31 октября, Северная Корея также произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты в Японское море. Тогда лидер КНДР Ким Чен Ын назвал эти испытания «ответом врагам».

В ответ Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения с участием американского бомбардировщика B-1B на прошлой неделе.