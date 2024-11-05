Представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что страна ускоряет свою ядерную программу на фоне обострения напряженности с Западом и «враждебными ядерными державами». Это заявление было сделано вскоре после первого в этом году испытания северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Это стало сигналом об усилении мощи Пхеньяна в области ядерного оружия.

КНДР до сих пор официально не считается ядерной державой, хотя первые разработки в этой сфере начались еще в 1970-е годы.

На совете безопасности ООН Ким Сонг подчеркнул, что Северная Корея усиливает свой ядерный арсенал для «противодействия любой угрозе со стороны враждебных ядерных держав».

Вскоре после этого заявления, утром 5 ноября, Южная Корея зафиксировала запуск нескольких баллистических ракет малой дальности со стороны КНДР в восточном направлении, о чем также сообщила японская береговая охрана.

Совет безопасности ООН собрался для обсуждения последнего запуска МБР, демонстрирующего стремление Пхеньяна создать ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Некоторые из них могут достичь материковой части США, то есть преодолеть более 3 тыс. км.

США и Украина также сообщили о присутствии от 8 тыс. до 11 тыс. северокорейских солдат в Курской области России. Впрочем, Москва и Пхеньян отрицают эти сообщения.

Если войска действительно будут участвовать в боевых действиях на территории Украины, они станут законной военной целью, предупредили в Киеве.

4 ноября президент России Владимир Путин провел встречу с северокорейским министром иностранных дел Чхве Сон Хи, которая передала «теплые товарищеские приветствия» от Ким Чен Ына.

На фоне потенциального ядерного союза между Москвой и Пхеньяном США и Южная Корея также подписали новое соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергии. Сеул все больше склоняется к тому, чтобы тоже начать разработку собственного ядерного оружия.