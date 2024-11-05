Украинские военные сообщили о первом боевом столкновении с военнослужащими КНДР, прибывшими в Курскую область России для участия в российско-украинской войне. Об этом 5 ноября написала газета Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя украинской разведки.

О первых потерях северокорейских военных 4 ноября рассказал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, подразделения КНДР уже попали под обстрел в Курской области.

Высокопоставленный источник украинской разведки подтвердил газете FT факт боевого столкновения, но отказался раскрывать подробности. Он не предоставил точных данных о ходе и масштабах боевых действий между ВСУ и военнослужащими из Северной Кореи. По его словам, инцидент произошел в Курской области, где украинские силы контролируют некоторые участки территории, занятой в рамках операции, начавшейся в августе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 ноября, что, по данным украинской разведки, в Курской области сейчас находятся около 11 тыс. северокорейских солдат.

Украина, США и Южная Корея утверждают, что КНДР отправила на помощь России порядка 12 тыс. военнослужащих, среди которых 500 офицеров и трое генералов.

Россия и Северная Корея пока не подтвердили эту информацию.