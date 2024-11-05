Эрдоган: тюркский мир должен занять решительную позицию в отношении трагедии в Газе

Турция входит в топ-5 стран, инвестирующих в Кыргызстан, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Бишкеке, куда он прибыл для участия в 11-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). Турецкий лидер подчеркнул высокий уровень сотрудничества между Анкарой и Бишкеком и поблагодарил за орден «Манас», который ему вручил кыргызский коллега.