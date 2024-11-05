Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия новых объектов в Кыргызско-Турецком университете «Манас». В своей речи он подчеркнул, что братство между Турцией и Кыргызстаном растет, как крепкий дуб, с глубокими корнями, уходящими в историю.

«Каждый год это братство укрепляется и разветвляется в новых направлениях», — отметил он. Президент Эрдоган подчеркнул, что образование является залогом устойчивого сотрудничества между странами, а проекты в этой сфере служат поддержкой для кыргызской молодежи.

Президент сообщил, что на данный момент в университете «Манас» учатся около 7 тыс. кыргызских студентов, а общее количество обучающихся на всех уровнях достигает 13 тыс. человек. Помимо этого, тысячи кыргызских студентов смогли обучаться в Турции благодаря стипендиям. Эрдоган подчеркнул, что турецкие образовательные проекты способствуют укреплению интеллектуального, академического и культурного потенциала Кыргызстана.

Президент отметил, что инвестиции в образование, особенно в подготовку молодых специалистов, играют ключевую роль в развитии страны. По его словам, университет «Манас» поддерживает подготовку будущих ученых, инженеров, чиновников и культурных деятелей.

«Экономика, политика и культура страны, не поддерживаемые университетом, не могут быть полноценными», — добавил он, выразив уверенность, что университет станет важным звеном в развитии Кыргызстана.

Турецкий лидер также отметил, что выпускники университета «Манас» работают в 45 странах мира, а сам университет с 2022 года входит в топ-1000 лучших вузов. Он выразил благодарность преподавателям и студентам за их вклад в этот успех и призвал молодых людей стремиться к лучшему, не теряя связи с историей, культурными ценностями и семейными корнями.

Президент подчеркнул, что, начиная с периода его премьерства, Турция активно поддерживает университет «Манас». Сегодня на территории кампуса открываются еще 110 новых объектов, включая 2 факультета, 1 институт и 26 лабораторий. Эрдоган выразил благодарность всем, кто участвовал в этом проекте, от рабочих и инженеров до благотворителей и официальных учреждений.

В заключение Реджеп Тайип Эрдоган призвал студентов следовать за мечтой, напомнив, что только те, кто стремится к наивысшим целям и сохраняет веру в свои идеалы, смогут преодолеть жизненные трудности и достичь успеха.