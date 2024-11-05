Что будет с Америкой после выборов?

США на пороге самых непредсказуемых выборов в истории. Республиканец Дональд Трамп и его соперница демократ Камала Харрис идут на равных, борясь за каждый населенный пункт в колеблющихся штатах. Между тем, Трамп уже намекнул, что может не признать свое поражение на выборах, а также обронил, что ему не следовало покидать Белый дом и в 2020 году. Что случится на следующий день после выборов в США, если Трамп откажется признавать свое поражение — разбирался TRT на русском.