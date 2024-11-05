В результате удара российской армии по Запорожью погибли шесть человек, девять получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По словам Федорова, удар пришелся на объект инфраструктуры, но детали чиновник не уточнил.

РБК-Украина сообщает, что число раненых возросло до 16.

«Запорожье. Опять удар россиян, погибшие и раненые. Насилие нужно остановить сильными действиями. Необходима более сильная позиция союзников», — написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министерство обороны России пока не комментировало атаку по Запорожью.

Российская армия в последние дни почти ежедневно наносит удары по Запорожью, включая применение корректируемых авиабомб. В октябре СМИ сообщили, что российские войска могут готовить масштабное наступление на город. Недавно стало известно, что российские войска взяли под контроль поселок Левадное в Запорожской области, что подтвердили в ВСУ.

Кроме того, ночью украинские военные сбили 48 из 79 ударных дронов и две управляемые ракеты. Беспилотники были сбиты в различных областях, включая Одесскую, Киевскую, Сумскую, Полтавскую, Житомирскую, Черкасскую, Черниговскую и Хмельницкую. Еще 30 дронов были потеряны локационно.