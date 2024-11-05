Следователи, занимающиеся финансовыми преступлениями и коррупцией, провели обыски в офисе Netflix в Париже утром 5 ноября. Об этом сообщила французская газета Marianne, а также подтвердили источники BFMTV и Reuters.

Параллельно власти Нидерландов также провели обыск в европейской штаб-квартире Netflix в Амстердаме, сообщил агентству Reuters французский судебный источник.

Представитель прокуратуры Нидерландов подтвердил телеканалу NOS, что обыск был проведен в офисе Netflix по запросу французских властей. От дальнейших комментариев ведомство воздержалось.

Французские следователи начали расследование против Netflix в ноябре 2022 года, сообщили СМИ. Дело связано с подозрением в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества.

Как отмечает Reuters, предварительное расследование во Франции не обязательно предполагает уголовные обвинения и может завершиться без суда.

Netflix не прокомментировал сообщения об обысках. В 2022 году компания уже уладила налоговый спор в Италии, заплатив почти 56 млн евро.