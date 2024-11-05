ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Обыски в офисах Netflix
Следователи по финансовым преступлениям провели обыски в офисах Netflix в Париже и Амстердаме по делу об уклонении от налогов
Обыски в офисах Netflix
Французские следователи начали расследование против Netflix в ноябре 2022 / Фото: Reuters
5 ноября 2024 г.

Следователи, занимающиеся финансовыми преступлениями и коррупцией, провели обыски в офисе Netflix в Париже утром 5 ноября. Об этом сообщила французская газета Marianne, а также подтвердили источники BFMTV и Reuters.

Параллельно власти Нидерландов также провели обыск в европейской штаб-квартире Netflix в Амстердаме, сообщил агентству Reuters французский судебный источник.

Представитель прокуратуры Нидерландов подтвердил телеканалу NOS, что обыск был проведен в офисе Netflix по запросу французских властей. От дальнейших комментариев ведомство воздержалось.

Французские следователи начали расследование против Netflix в ноябре 2022 года, сообщили СМИ. Дело связано с подозрением в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества.

Как отмечает Reuters, предварительное расследование во Франции не обязательно предполагает уголовные обвинения и может завершиться без суда.

Netflix не прокомментировал сообщения об обысках. В 2022 году компания уже уладила налоговый спор в Италии, заплатив почти 56 млн евро.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us