Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS о произошедшем столкновении между украинскими и северокорейскими военными.

«Да... это было столкновение», — подтвердил Умеров, отвечая на вопрос о первом боевом контакте между противоборствующими сторонами. При этом министр не уточнил место и дату происшествия, отметив лишь, что это не было систематически организованным сражением с мобилизацией всех сил.

Ранее глава Украинского центра противодействия дезинформации Андрий Коваленко заявил, что украинские силы вступили в бой с северокорейскими войсками в Курской области. Однако США, ключевой союзник Киева, не смогли подтвердить эту информацию.

По данным Пентагона, в Курской области России находится не менее 10 000 военнослужащих КНДР. Министерство обороны Южной Кореи также подтвердило эту цифру, добавив, что «значительная» часть этих сил была направлена в прифронтовые районы.

На фоне этих событий Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты и баллистических ракет малой дальности, что спровоцировало совместные учения Южной Кореи, США и Японии.

«Это верное доказательство правильности и актуальности курса на наращивание ядерных сил», — прокомментировала совместные учения Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР.