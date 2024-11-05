Более тридцати британских правозащитных организаций обратились к министру иностранных дел Дэвиду Лэмми с просьбой прояснить его понимание геноцида и правовых обязательств Великобритании, так как его недавние комментарии по поводу конфликта в Газе вызвали недоумение общественности.

На прошлой неделе Лэмми согласился с заявлением британского парламентария о том, что «на Ближнем Востоке не происходит геноцида», добавив, что термины вроде «геноцид» применялись в случаях массовых трагедий, как холокост или события в Руанде, и их использование в нынешнем контексте якобы «обесценивает» само понятие.

Во вторник 37 организаций, включая Christian Aid и Medical Aid for Palestine, подчеркнули, что Конвенция о геноциде не опирается на численные критерии, а акцент Лэмми на количестве жертв — «опасное искажение сути преступления». В открытом письме они указали, что его позиция «создает тревожную двусмысленность на фоне массовых преступлений против мирных жителей Газы».

Организации заявили, что Великобритания предупреждена о риске геноцида и обязана следовать постановлениям Международного суда, чтобы исключить соучастие в преступлениях против палестинцев. Ева Таббасам, представительница Gender Action for Peace and Security, подчеркнула, что «описание войны в Газе должно отражать реальность страданий палестинцев», и призвала Лэмми согласовывать свои действия и публичные высказывания с решениями международных судов, «вместо того чтобы подрывать их».

Сара Хуссейни из Британского палестинского комитета отметила, что позиция министра «подчеркивает двойные стандарты в отношении Палестины», а действия правительства Великобритании, включая поддержку продажи оружия Израилю, лишь усиливают его соучастие в преступлениях.

По данным палестинских медиков, за последние 13 месяцев конфликта израильские силы убили более 43 тыс. палестинцев, в том числе свыше 17 тыс. детей, ранили более 100 тыс. и оставили пропавшими без вести более 10 тыс. человек.