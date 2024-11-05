Во вторник граждане Катара голосовали на референдуме об отмене выборов в законодательные органы, которые занимают две трети мест в Совете Шуры, ответственном за разработку законов и утверждение бюджета. Избиратели решали, следует ли внести в конституцию соответствующие изменения. Результаты ожидаются в среду.

По словам государственного информационного агентства Катара, «атмосфера энтузиазма и исторический момент явно подтверждают стремление всех сделать этот национальный праздник успешным». Референдум «укрепит социальную ткань в самом прекрасном образе и форме, что честно представляет собой важный этап в победном шествии страны и её национального единства», добавило агентство.

В октябре прошлого года эмир Катара шейх Тамим назвал выборы «экспериментом» и предложил изменения в конституцию для их отмены.

Катарский истеблишмент, похоже, уверен в результатах референдума — первого за более чем 20 лет.

Согласно поправкам, Совет Шуры будет полностью назначаться эмиром. Шура предлагает законы, утверждает бюджет и отзывает министров, но эмир имеет право вето.

Среди других предложений на референдуме — разрешение всем катарцам, включая натурализованных граждан, занимать министерские посты, что ранее позволялось только гражданам Катара по рождению.