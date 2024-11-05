ПОЛИТИКА
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Первые инциденты на американских выборах
ФБР предупредило общественность о распространении поддельных видео, призывающих голосовать дистанционно из-за якобы высокой террористической угрозы
Первые инциденты на американских выборах
ФБР / Фото: Reuters / Others
5 ноября 2024 г.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) выступило с опровержением двух фальшивых видеороликов, распространяемых от имени ведомства. В одном из них говорится о высокой террористической угрозе и содержится призыв к американцам «голосовать дистанционно», в другом присутствует поддельный пресс-релиз о якобы имевших место нарушениях при голосовании заключенных в пяти тюрьмах.

«Попытки обмануть общественность ложной информацией об оценках угроз и деятельности ФБР направлены на подрыв демократического процесса и подрыв доверия к избирательной системе», — говорится в заявлении ФБР.

Источник фальшивых видеороликов пока не установлен. За последние две недели ведомство обвиняло в распространении различных фейковых сообщений группы, связанные с Москвой, рассматривая это как часть более широкой дезинформационной кампании.

Тем временем в первые часы голосования были зафиксированы отдельные технические проблемы на избирательных участках: задержки с запуском электронных книг регистрации избирателей в Луисвилле (Кентукки), отключение электроэнергии на участке в Сент-Луисе, а также опоздание или неявка членов избирательных комиссий на два участка в Питтсбурге и окрестностях (штат Пенсильвания).

Федеральные и местные власти призывают американцев получать информацию только из надежных источников во избежание дезинформации о выборах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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